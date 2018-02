Polémica en Lima por foto de un joven que acusa a un venezolano de quitarle su trabajo

Joven que pide limosna en plena vía pública porque, según él, un venezolano le quitó su trabajo Credito: Agencias

02-02-18.-Un foto desató la polémica este viernes en Lima, según publica el diario local Thorme. Se trata de la imagen de un joven que pide limosna en plena vía pública porque, según él, un venezolano le quitó su trabajo, lo que ha dividido las opiniones en las redes sociales.



Según las páginas de Facebook que han compartido la fotografía, este joven tiene 32 años y perdió su trabajo en una imprenta de Lima por lo que no tiene cómo mantener a su familia.



Según las versiones contadas en las redes, le redujeron el sueldo en el mes de diciembre. Le dijeron que de 1200 soles, ganaría 850, así que no aceptó y renunció. A los días, amigos que continuaban trabajando en el lugar, le comunicaron que un venezolano había ocupado su puesto.



Este panorama, ficticio o no, ha despertado el debate en redes sociales. Algunos califican de ridículo al joven por no conseguir otro trabajo y otros piden que entiendan su frustración. Algunos cuestionan las facilidades que tiene los empresarios para poder contratar a personas, en este caso venezolanos, a cambio de un sueldo menor.



La migración de venezolanos a Perú continúa siendo un tema delicado por los distintivos afectados que hay con este fenómeno social.