Sancionaron empresas colombianas por contratar irregularmente y explotar a venezolanos

María Ángela Holguín, canciller de Colombia Credito: Archivo

01-02-18.-María Ángela Holguín, canciller de Colombia, informó que al menos 600 empresas colombianas han sido sancionadas por contratar irregularmente a trabajadores venezolanos, según reseña la agencia Efe.



“Aquí hay 600 empresas que han sido sancionadas por tener a los venezolanos en unas condiciones salariales por debajo de la ley y lo vamos se seguir haciendo”, dijo a periodistas la ministra de Relaciones Exteriores.



Migración Colombia informó que en el país hay 550.000 venezolanos y el flujo migratorio de personas de dicho país se incrementó 110% en 2017.



Los venezolanos que llegan para quedarse se dedican a diferentes oficios, como la albañilería, servicios domésticos, la venta de productos en los semáforos y lavar autos. Hay quienes recurren a la mendicidad porque no encuentran ningún trabajo que realizar.



Holguín hizo un llamado al empresariado colombiano que trabaja con venezolanos a que no incurra en la explotación laboral de los extranjeros.



“Porque aquí no puede haber una explotación laboral. Esta gente está en una situación social muy compleja y económica muy dura”.



Aclaró, además que Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, le dio instrucciones al Ministerio de Trabajo para impedir que se sigan presentando irregularidades laborales.