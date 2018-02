Madres de Plaza de Mayo: El gobierno de Macri nos quiere arrodillar

1º Feb. 2018 - “Venimos siendo hostigadas de muchas maneras hace tiempo, y esto es una maniobra más”, denunció la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo de Argentina, Hebe de Bonafini, tras el intento de allanamiento a la sede de esta organización de derechos humanos sufrido el lunes para un supuesto inventario de los bienes.



Durante una rueda de prensa en la nación argentina, Bonafini denunció que el objetivo es quedarse con el archivo de las Madres, con nuestra historia, con cuatro décadas de lucha.



Informó que los representantes legales de la Asociación presentaron un pedido de revocatoria ante la autoridad judicial, por lo que el inventario quedó pospuesto para febrero.



La presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo alertó que el procedimiento que sufrieron fue “una violación de las garantías constitucionales” y lo atribuyó a una decisión política: “Este gobierno nos quiere arrodillar. No lo vamos a permitir, las Madres nos vamos a defender como sea”.



Durante la mañana del lunes, funcionarios judiciales quisieron ingresar a la sede de las Madres, en Buenos Aires, para hacer un inventario de bienes, acción que forma parte de la causa sobre la quiebra de la Fundación Madres de Plaza de Mayo y los juicios pendientes por la indemnización de los trabajadores del programa Sueños Compartidos.



La medida fue solicitada por el síndico de la quiebra al juez de feria Javier Cosentino, quien autorizó el procedimiento, pero no notificó al organismo.



Bonafini y demás miembros de la Asociación les negaron a los funcionarios el ingreso al lugar.



Explicó el equipo jurídico que asesora a la Asociación que el inventario es una medida necesaria en todo proceso de quiebra, pero hubo un problema en la “forma y la fecha en que quisieron desarrollar el inventario”, dos días antes de finalizar el feriado judicial, y sin una notificación previa.



El equipo jurídico indicó que no se opondrán a la realización del inventario siempre que “no participe la fuerza pública” y “no intervenga el Poder Ejecutivo”.



La Asociación Madres de Plaza de Mayo acusa a dirigentes del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo, de “querer quedarse con 40 años de lucha”.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 363 veces.

La fuente original de este documento es:

La Radio del Sur (https://laradiodelsur.com.ve/2018/02/madres-de-plaza-de-mayo-el-gobierno-de-macri-nos-quiere-arrodillar/)