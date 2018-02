Carles Puigdemont, ex presidente de Cataluña: Esto se ha terminado, "los nuestros nos han sacrificado"

Carles Puigdemont Credito: Web

Los mensajes atribuidos a Puigdemont Credito: Web

31-01-18.-El ex presidente de la región de Cataluña Carles Puigdemont reconoce que el proceso independentista que ha impulsado “ha terminado” y que sus correligionarios le han “sacrificado” como candidato después de que los planes del Gobierno español hayan “triunfado”.



La cadena de televisión española Telecinco difundió varios mensajes de teléfono móvil del ex presidente al diputado autonómico y exconsejero de su Gabinete Toni Comín, captados por uno de sus cámaras en Bruselas.



Puigdemont y Comín permanecen en Bruselas para eludir la acción de la Justicia española, que les investiga por rebelión y sedición por alimentar el proceso secesionista.



La cadena televisiva afirmó hoy que el ex presidente de Cataluña envió ayer estos mensajes a Comín, poco después de conocer que se aplazaba el debate de investidura en el Parlamento regional.



El expresidente, que era candidato a la reelección, pretendía hacerla a distancia, opción que le había negado el Tribunal Constitucional, y el presidente del Parlamento, Roger Torrent, anunció el aplazamiento del debate hasta la resolución de los diferentes recursos judiciales a esa medida.