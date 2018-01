El FBI llegó a Ecuador: ojalá no sea el inicio de una política entreguista

* Escuche aquí el audio



31 Ene. 2018 - El excanciller ecuatoriano Guillaume Long alertó sobre la autorización del presidente Lenín Moreno para que el FBI opere en su país. "Es un regreso a las horas más oscuras de falta de soberanía, como cuando el Pentágono estaba en la base de Manta". También explicó cuáles son los defectos y peligros del referéndum que se votará el 4 de febrero.



"Hoy llegó a Ecuador una misión del FBI, ojalá no sea la antesala de una política de seguridad entreguista", declaró Guillaume Long, exministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de ese país, en relación a las medidas que tomó el actual presidente Lenín Moreno luego de que se registrara una explosión en una zona de frontera con Colombia y por eso decretara el estado de excepción en varias provincias.



"Es verdad que siempre ha sido delicada la situación en la frontera norte, pero llama la atención que ante el primer gran reto de seguridad la reacción del gobierno sea traer a Estados Unidos" cuando el gobierno de Rafael Correa dejó varias herramientas para preservar la seguridad con soberanía.



A días de celebrarse el referéndum que busca cambiar la Carta Magna, Long explicó que una de las principales fallas de esta consulta no pasó previamente a consideración de la Corte Constitucional como corresponde por ley. "No pasó por ningún filtro de constitucionalidad", aseguró. "El presiente Moreno convocó al referéndum por decreto". Según Long, "el gran propósito es sacar de carrera presidencial a Rafael Correa" y lo que es más grave judicializar la política ya que una de las preguntas si es aceptada permitiría que el Ejecutivo nombre a dedo funcionarios de control y del ámbito judicial.



Por otra parte se abordó la gravísima crisis que vive Cataluña. Roger Torrent, presidente de parlamento catalán anunció hoy el aplazamiento por tiempo indeterminado de la investidura presidencial. Los independentistas viven horas de incertidumbre y descontento.

"Estamos en un vacío legal porque hoy era el último día para la investidura presidencial de Carles Puigdemont, y ahora no hay calendario. La ley dice que transcurridos los tres meses desde la elección, si no se logra formar gobierno, se debe convocar a nuevos comicios", explicó Pau Arranza, sociólogo catalán, a 'Voces del Mundo'.



Arranza comparó el escenario actual con "el día en que teóricamente se tenía que proclamar la Republica catalana" en octubre de 2017: "Hay gente en la calle y la sensación que se transmite es de más frustración, porque aquel día nos dijeron que no tendríamos República pero que íbamos a elegir presidente pero ahora resulta que ni eso estamos logrando".



En el programa se informó sobre las nuevas pruebas que comprometen al presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski en la trama de corrupción de Odebrecht, mientras sucede la quinta marcha nacional realizada en ese país contra el indulto al expresidente Alberto Fujimori. Se habló además de la situación de Lula da Silva en Brasil y se anticiparon datos sobre el primer Discurso de la Unión horas antes de que lo pronuncie el presidente Donald Trump.