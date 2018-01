Guerra en Siria: Turquía no avanza, la defensa de Afrin es el pueblo rebelde

Reproducimos un reportaje del periódico italiano Il Manifesto desde la zona de conflicto, en el condado Kurdo de Afrin, en Siria. El pueblo Kurdo y sus defensas democráticas que liberaron Kobane y Raqqa resisten valerosamente la ofensiva genocida del ejército Turco, el segundo de la OTAN. Este ejército de la OTAN cuenta con el apoyo de Isis, Al Nusra y otras milicias fundamentalistas que ya fueron derrotadas por la resistencia Kurda en Kobane y Raqqa. La información proveniente del sitio demuestra que las fuerzas del carnicero Erdogan contra una población de un millón de civiles, no logran avanzar a pesar de todo el despliegue militar, los bombardeos y las armas pesadas provistas a Turquía por la OTAN, ese pueblo resiste. La solidaridad internacional sobre todo en Europa y algunos países de América latina como Argentina no es mostrada por los medios, mostrando la complicidad de la derecha internacional. A Continuación el reportaje.

"Han pasado once días desde el comienzo de la "Rama de olivo", la operación turca contra el cantón kurdo sirio de Afrin. Ayer en la ciudad de 500 mil almas aviones de guerra de Ankara hizo llover, además de las bombas, folletos en turco, árabe y kurdo: Se les pide a los civiles oponerse a los "terroristas". "No dejes que use tu futuro", lee.

La respuesta fue dada por la ciudad de Qamishlo en el cantón de Jazira, al este: decenas de miles de personas de diferentes etnias marcharon agitando las banderas de los SDF (Fuerzas Democráticas sirio, federación multiétnica) y YPG y YPJ (Unidad de defensa popular kurda) en solidaridad con Afrin.

En las mismas horas golpes de artillería y ataques aéreos han afectado a varios pueblos del distrito di Afrin (Xelil, Marmela, Bilbile, dersane, Hemam) con intentos anexión por soldados turcos y miles de militantes de la oposición siria para invadir la comunidad.

No lo lograron: "Nosotros, kurdos, árabes, sirios, turcomanos derrotamos al Isis y creamos un sistema de autogestión común - explicó ayer Asiya Abdullah, co-presidente del partido kurdo sirio-Pyd, por teléfono desde Afrin con el Senado italiano - La nuestra era una zona de paz, hoy está en guerra. Si Afrin se la arranca a su población, la única consecuencia será su ocupación por el Frente Al-Nusra y otros grupos islamistas, grupos que hoy apoyan al Estado turco y forman parte del Ejército Libre de Siria. Pero con libertad no tiene nada que hacer. Turquía está cometiendo genocidio ".

Sobre el fondo se ven los vídeos tomados en los hospitales del cantón: niños, mujeres, ancianos heridos, cuerpos sin vida cargados en camiones, una niña con un pijama de Mickey. Una guerra contra civiles por parte del segundo ejército de la OTAN.

Hemos hablado de ello - en el marco de una conferencia organizada en el Senado por el Instituto Internacional de la cultura kurda y por el grupo parlimentario de amistad con el pueblo kurdo - Sherwan con Hassan, coordinador de Pyd en Europa.

Turquía también lucha con propaganda: habla de avances sobre el terreno, pero los Ypg lo niegan. ¿Qué pasa?

El ejército turco tiene armas pesadas y sofisticadas, armas producidas por los países de la OTAN, y es apoyado por 25 mil milicianos vinculados ISIS, Al-Nusra y grupos turkomanos islamistas. Afrin es un distrito pequeño, pero donde viven más de un millón de personas, la mitad de las cuales son refugiados de otras partes de Siria. A pesar de esto, Turquía no está avanzando: los combatientes que defienden a Afrin son los que liberaron Kobane y Raqqa, vienen de toda la región. Turquía no ha avanzado en un metro.

¿Por qué la resistencia kurda es tan efectiva?

Todas las comunidades que forman parte del SDF han decidido unir sus fuerzas contra la ofensiva turca. Y los SDF no solo saben cómo luchar (recuerden, destruyeron ISIS en el medio del desierto), sino que tienen el impulso de la voluntad democrática y el apoyo de la población. La gente sabe que dos sistemas chocan, que si Afrin cae, los islamistas regresarán. Por esta razón, la defensa es extenuante, por lo que los luchadores provienen del resto de Rojava: no nos rendimos, no nos daremos por vencidos.

¿Cuál es el interés de las milicias islamistas que flanquean al ejército turco?

Turquía nos ha atacado a través de los islamistas desde 2014, sin obtener nada. Esta es la razón por la que ahora personalmente está en el campo de batalla. Por su parte, los qaedistas de al-Nusra, Isis y Ahrar al-Sham pretenden tomar estos territorios.

Confirmar la noticia de que el SDF ha solicitado la intervención del gobierno sirio

Siempre repetimos que Afrin y Rojava son parte de Siria. Damasco tiene el deber de proteger sus fronteras de los ataques de otro país. Desafortunadamente, no lo hace por los intereses que hoy lo vinculan a Turquía, con el que colabora, con la esperanza de regresar aquí. Pero no tenemos la intención de entregar a Afrin a Turquía o al régimen: queremos una federación autónoma dentro del estado sirio, que viva en paz con todos nuestros vecinos."