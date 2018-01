EEUU: Demócrata Joseph Kennedy respondió al discurso anual de Trump

Joseph Kennedy

Washington, enero 31 - El congresista Joseph P. Kennedy, a nombre del Partido Demócrata, pronunció hoy las palabras de respuesta al discurso sobre el Estado de la Unión del presidente estadounidense, Donald Trump, ante el plenario del Congreso.



Al hacer referencia al jefe de la Casa Blanca, Kennedy señaló que 'los matones pueden dar un puñetazo y dejar su marca, pero nunca, ni una sola vez en la historia de Estados Unidos, consiguieron igualar la fuerza y el espíritu de un pueblo unido en defensa de su futuro.



El legislador de 37 años defendió la equidad económica y dijo a los inmigrantes indocumentados hispanos en español: ustedes son parte de nuestra historia, vamos a luchar por ustedes y no los vamos a dejar solos.



Añadió que el presidente convierte a Estados Unidos en un país donde alguien tiene que perder para que otro pueda ganar y señaló que los norteamericanos están bombardeados con una falsa opción tras otra.



Trump reiteró en su intervención el plan para permitir aspirar a la ciudadanía a los llamados 'dreamers', inmigrantes que fueron traídos aquí por sus padres cuando eran niños, a cambio de la construcción del muro en la frontera con México, así como de la terminación de la migración en cadena por motivos familiares y de la lotería de visas.



La réplica del partido azul también estuvo a cargo de Elisabeth Guzmán -quien lo hizo en español-, una inmigrante peruana que en las elecciones de 2016 fue elegida miembro de la Asamblea del estado de Virginia.



Guzmán señaló que durante su primer año, tanto Trump como el Congreso republicano maltrataron al pueblo estadounidense, y al referirse a la política migratoria del jefe de la Casa Blanca lo acusó de atacar a las personas más vulnerables.



Agregó que el gobernante puso fin a las protecciones para las familias que huyen de la persecución, las guerras y los desastres naturales.



Kennedy hizo las declaraciones desde una escuela vocacional en la localidad de Fall River, de poco más de 100 mil habitantes, que enfrentan serias dificultades económicas.



El congresista demócrata ha representado durante tres mandatos consecutivos desde 2012 un distrito del sureste del estado de Massachusetts en la Cámara baja y comienza a surgir como defensor de la política social progresista y de los derechos civiles.



Voceros del partido azul aseguran que sus posiciones son similares a las de sus famosos antepasados: su abuelo, Robert F. Kennedy, y sus tíos abuelos, el presidente John F. Kennedy y el senador Edward M. Kennedy.



Según el diario The New York Times, sus correligionarios en el Congreso dicen que lo eligieron para esta tarea de responder a Trump porque es un 'luchador implacable de los trabajadores estadounidenses, una cara nueva con un nombre histórico, mucho carisma y sus discursos se vuelven virales porque se comunica en un lenguaje moderno'.