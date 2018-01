Parlamento catalán pospone investidura de Puigdemont

El presidente del Parlament catalán, Roger Torrent

30 de enero de 2018.- El presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, ha anunciado este martes que pospone el pleno del Parlament para la investidura del cesado presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, previsto para hoy a las tres de esta tarde, y asegura a la vez que la sesión no es desconvocada.



Recuerda que proponer a Puigdemont para volver a regir la Generalitat no es una decisión personal, más bien “la voluntad” de la mayoría de los diputados catalanes, Torrente ha insistido en que el pleno solo queda aplazado, con Puigdemont como único candidato.



Ha explicado que el pleno se celebrará “cuando aseguremos un debate con garantías”, un debate “efectivo y sin injerencias”. De igual modo, ha emplazado al Tribunal a pronunciarse además sobre el fondo del recurso presentado por el Gobierno.



En referencia a una carta que recibió el lunes del expresidente de la Generalitat, Torrent ha prometido garantizar la “inmunidad” de Puigdemont.



Torrent ha matizado que, pese a “todas las amenazas” que vienen desde Madrid, irá “hasta el final” para defender los derechos de todos los diputados y también los de Puigdemont a acudir al Parlament y ser investido, “porque la democracia no se suspende”, insiste.



En tal sentido, ha dejado claro que “ni un ministro ni un tribunal a 600 kilómetros de distancia decidirán quién es el presidente del Govern (…) ni la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ni el TC (Tribunal Constitucional) decidirán quién tiene que ser el presidente de Catalunya. Es a los diputados, escogidos democráticamente, a quienes les corresponde hacerlo”.



Puigdemont —acusado de rebelión, sedición y malversación de fondos a raíz de la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre—, pidió al Parlament catalán que tomara las “medidas necesarias” con el fin de “salvaguardar los derechos y prerrogativas de la Cámara y sus miembros”, para poder ser investido como presidente de la Generalitat.