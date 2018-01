Artistas critican a Trump en contradiscurso de Estado

Los directores Mark Ruffalo y Michael Moore encabezaron la actividad en contra del mandatario, quien ofrecerá este martes su primer discurso del Estado de la Unión.

Críticas de diversa índole en contra del presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, se escucharon en "El discurso popular del Estado de la Unión", una puesta alternativa de artistas de Hollywood a la alocución anual del jefe de la Casa Blanca.

"Nuestros ojos están bien abiertos, estamos bien despiertos y vamos a fiscalizarnos los unos a los otros, probablemente por primera vez en décadas", exclamó el actor y director Mark Ruffalo desde el histórico Town Hall de Nueva York.

Ruffalo, conocido por interpretar a "Hulk", pidió el lunes "proteger los derechos de todos los estadounidenses, incluidos los 'soñadores'", como son conocidos los jóvenes indocumentados llegados a EE.UU. en la infancia.

En plena campaña para incrementar la participación electoral de los ciudadanos, el director Michael Moore salió en defensa de las personas que decidieron sufragar por Trump por encima de la excandidata Hillary Clinton, quien era respaldada por el entonces mandatario Barack Obama.

En su opinión, aquellos que no votan "no es que no sean empáticos, es que están enfadados; no es que sean ignorantes, sino que han sido ignorados". De igual forma señaló que los ocho millones que habían votado por Obama y luego apoyaron a Trump "solo querían lanzar una bomba al sistema".

Junto a artistas también estuvieron en el Town Hall algunos activistas, comediantes e incluso el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio. Todos con la intención de sabotear el primer discurso del Estado de la Unión de Trump, pautado para este martes