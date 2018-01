Canciller español duda que las presidenciales en Venezuela sean "justas"

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, Alfonso Dastis Credito: Archivo

29-01-18.-El ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, expresó este lunes sus dudas de que las elecciones presidenciales anticipadas en Venezuela vayan a ser "limpias, justas y equitativas", a la vista de las "restricciones" en los registros de los partidos, reseña la agencia AFP.



"No tiene buena pinta, no ya por los tiempos, que también, sino por las restricciones que se están poniendo para que concurran a ellas las fuerzas de la oposición", comentó el ministro a la radio Onda Cero.

Dastis cargó contra los requisitos establecidos para que la oposición pueda concurrir a los comicios presidenciales, que se celebrarán a más tardar el 30 de abril y en los que el mandatario Nicolás Maduro busca la reelección.



La semana pasada, el Tribunal Supremo excluyó del proceso de reinscripción a la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que de esta forma no podrá concurrir con un candidato único, como sí hizo anteriormente.



Esto significa que los partidos opositores deberán acudir por separado, para lo cual deberán recoger previamente las firmas del 0,5% de inscritos en el registro electoral en la mitad de los estados del país.



Dastis tachó de "restricciones" todas estas condiciones, y valoró que "si se restringen los derechos de sufragio pasivo (el derecho a presentarse como candidato en unas elecciones, NDLR) de la oposición, no parece que uno pueda hablar de elecciones limpias, justas y equitativas".