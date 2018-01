Trump pide $ 716 mil millones para desafiar a China y Rusia

El presidente de EEUU, Donald Trump Credito: Web

28 de enero de 2018.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pedirá el próximo mes de febrero 716 mil millones de dólares para engrosar el presupuesto de Defensa de 2019 y enfrentar a China y Rusia, en caso de eventuales ataques, en concreto este sector podría recibir 7 % más que en 2018.



Dos funcionarios estadounidenses revelaron el viernes que el dinero cubrirá el presupuesto anual del Departamento de Defensa (el Pentágono), el gasto de las guerras en curso de EE.UU. en el extranjero y el mantenimiento del arsenal nuclear del país.



Las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato, aseguraron al diario estadounidense The Washington Post, que dicha iniciativa se contempla, mientras que el presupuesto de 2018 aún no se ha presentado ante el Congreso de Estados Unidos.



Una de las fuentes dijo que la solicitud también considera las prioridades planteadas por el secretario de Defensa estadounidense, James Mattis, las cuales se dieron a conocer el viernes en la Estrategia de Defensa Nacional de EE.UU.



El jefe del Pentágono ha puesto a China y Rusia en el centro de la nueva Estrategia de Defensa Nacional, detalles de la cual no se han revelados. De todas maneras, se prevé que las solicitudes concernientes a los gastos de defensa en el presupuesto de 2019 se centrarán en Pekín y Moscú.



En este contexto, Mattis hizo hincapié en que la ventaja competitiva militar de Estados Unidos se ha erosionado “en todos los ámbitos de la guerra” debido, en parte, a la falta de fondos necesarios para mantener el liderazgo.



Desde su llegada a la Casa Blanca en 2017, el magnate inmobiliario neoyorquino ha urgido una y otra vez la necesidad de incrementar los gastos militares para “hacer más fuerte que nunca” al Ejército de su país, eso mientras EE.UU. es el país con mayores gastos en este sector, más que China, Rusia, Arabia Saudí, Francia, El Reino Unido juntos.