Se conmemora el 165 aniversario del natalicio de Jośe Martí, Héroe Nacional de Cuba

28 de enero de 2018.- El pueblo cubano conmemoró el 165 aniversario del natalicio del Héroe Nacional José Martí, con una serie de homenajes, marchas martianas y actos político-culturales a lo largo y ancho de la isla. Conocido también como el Apóstol de la independencia de Cuba, por su entrega y devoción a la causa de la libertad, José Martí, nació el 28 de enero de 1853 en la ciudad de La Habana.

Martí, además de su obra al servicio de la independencia cubana, destacó como uno de los pensadores más brillantes de América Latina. Evolucionó como escritor y periodista con un estilo sencillo y directo. Sobresalió como ensayista, poeta, cronista, y demostró grandes dotes en el periodismo de su época.

Muchas de sus obras han tenido una enorme difusión en el ámbito de la historia, la política y la literatura, y contienen un alto valor humanista y social. Fue un gran orador, dedicó encendidos discursos en pos de la independencia de Nuestra América. De pensamiento marcadamente antiimperialista, fue un profundo admirador de la vida y obra de Simón Bolívar.

El héroe cubano dejó testimonio de su impronta en la ciudad de Caracas, su estancia en nuestro país de enero a agosto del año 1881, le inspiró unas hermosas palabras sobre el Libertador en su ensayo Tres Héroes, dedicado a los niños de América y que vio la luz en la Edad de Oro. Al momento de despedirse de Venezuela, escribió:

"…los ideales enérgicos y las consagraciones fervientes no se merman en un ánimo sincero por las contrariedades de la vida. De América soy hijo: a ella me debo. Y de la América, a cuya revelación, sacudimiento y fundación urgente me consagro, ésta es la cuna; ni hay para labios dulces, copa amarga; ni el áspid muerde en pechos varoniles; ni de su cuna reniegan hijos fieles. Deme Venezuela en qué servirla: ella tiene en mí un hijo".