"Vi algo bueno en Hitler": Polémica entrevista a Erykah Badu, cantante estadounidense

Enero 27 de 2018.- La cantante estadounidense Erykah Badu ha realizado unas polémicas declaraciones en una entrevista que ha concedido a la revista 'Vulture', en la ha indicado que intenta buscar el lado bueno de cada persona, incluso del dictador nazi Adolf Hitler.

Esas palabras y la defensa de otras figuras públicas impopulares por los presuntos abusos sexuales que cometieron han causado indignación en las redes sociales.

"Me encanta Bill Cosby"

Para abogar por personas impopulares como Bill Cosby, denunciado por haber abusado sexualmente de al menos 35 mujeres a lo largo de toda su carrera, esta artista ha argumentado que "necesito conocer los hechos en cada caso para realizar un juicio de valor" porque "me encanta" y, "si está enfermo, ¿por qué debería estar enojada con él?".

Esta cantante ha explicado que no es musulmana ni cristiana, sino "una observadora" de "cosas buenas y malas", y se ha lamentado de que la sociedad ha polarizado sus opiniones. "Si dices algo bueno de alguna persona, los demás creen que has escogido un bando": "yo veo lo bueno en todos" y "no elijo", ha subrayado.

"Vi algo bueno en Hitler"

Al exponer su punto de vista, Erykah Badu ha asegurado que también vio "algo bueno en Hitler" y ha manifestado que "no soy una persona antisemita, sino una humanista".

El entrevistador le ha pedido que repitiera lo que acababa de decir y Badu ha reiterado que "Hitler era un maravilloso pintor". "¡No, no lo era! Y, aunque lo hubiera sido, ¿qué tiene que ver su habilidad como pintor con 'algo bueno' en él?", ha replicado el periodista. Entonces la cantante ha reconocido que "bueno, fue un pésimo pintor. Pobrecito. Tuvo una niñez terrible".

Al respecto, el periodista británico Joshua Zitser ha tuiteado: "Por favor, deja de decirme, como nieto de un superviviente de Auschwitz, que el hombre que fue responsable del asesinato de mi familia y de otros millones de inocentes tenía 'algo bueno'" porque "no es algo que quiera oír".

Please stop telling me, the grandson of an Auschwitz survivor, that the man who was responsible for the murder of my family and millions of other innocent people had "good" in him. No matter how much you try to intellectualize it, it is not something I want to hear.

2:08 PM - Jan 24, 2018

Debido al revuelo de esta entrevista, Erykah Badu ha explicado que, pese a que empleó "uno de los peores ejemplos posibles", la gente malinterpretó sus palabras y ha confirmado que no apoya al "enfermo y psicopático" Adolf Hitler.

People are in real pain. So I understand why my 'good' intent was misconstrued as 'bad'. In trying to express a point, I used 1 of the worst examples possible, Not to support the cruel actions of an unwell, psychopathic Adolf Hitler, but to only exaggerate a show of compassion.

9:22 AM - Jan 25, 2018