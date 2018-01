Hondureños salen a las calles en protesta contra toma de posesión de Juan Orlando Hernández

Hondureños rechazan toma de posesión de Hernández

27 de enero de 2018.- Los hondureños tomaron el viernes las calles de la capital Tegucigalpa en protesta por la toma de posesión del presidente Juan Orlando Hernández quien asumirá este sábado su segundo mandato consecutivo tras ser elegido en unas elecciones tachadas por la oposición de fraudulentas.



“Ganamos la elección por medio millón de votos”, dijo durante la protesta, el excandidato de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura Salvador Nasralla, quien hizo un llamado a “sitiar” la capital para impedir la investidura de Hernández.



El boicot “va a depender que (la gente) se vaya sobre el Estadio Nacional para impedir la toma de posesión”, añadió Nasralla.



En medio del recorrido, agentes de seguridad lanzaron gases lacrimógenos contra la caravana, generando un clima de tensión.



“Policías y militares, estamos luchando por sus familias, no impidan el ingreso al estadio, esperamos que los militares se aparten”, instó Nasralla durante el recorrido en la caravana.



“Vamos a la insurrección en este país. Si Juan Orlando quiere matarnos, tendrá que matarnos, estamos dispuestos a luchar hasta que se respete la voluntad popular”, declaró el expresidente Manuel Zelaya, derrocado en 2009, y coordinador de la alianza opositora.



Los opositores corearon “fuera JOH (Juan Orlando Hernández)” al inicio de la caravana, en una protesta que los manifestantes esperan prolongar este sábado durante la ceremonia de investidura.



Tras conocerse los resultados de las presidenciales, no hay día que los opositores no estén en las calles denunciando el fraude en las elecciones, lo cual ha derivado en enfrentamientos con militares y policías. En este contexto, han muerto más de 30 personas, según organismos de derechos humanos.



La Organización de Estados Americanos (OEA) había propuesto celebrar nuevas elecciones después de que una misión de sus observadores expresó sus dudas sobre el resultado de los comicios. Sin embargo, el lunes pasado, el organismo manifestó su “firme intención de trabajar en el futuro con las autoridades electas de Honduras”