Trump pidió prestado un cuadro de Van Gogh a un museo: le ofrecieron en calidad de préstamo un inodoro usado

El inodoro de oro, titulado "Estados Unidos"y cuyo valor supera el millón de dólares, es una crítica del artista italiano Maurizio Cattelan Credito: Web

El cuadro Van Gogh, "Paisaje con nieve” que pretendían los Trump para la Casa Blanca Credito: Web

26-01-18.-Poco después de su llegada a la Casa Blanca, Donald y Melania Trump le solicitaron a un museo de Nueva York que les prestaran un cuadro de Van Gogh para decorar sus habitaciones. Lejos de recibir la respuesta que deseaban, la curadora del Museo Guggenheim no solo negó el pedido, sino que hizo una contraoferta: un inodoro de oro puro usado.



De acuerdo con el diario The Washington Post, la pareja presidencial solicitó el cuadro "Paisaje con nieve” de Van Gogh, en el que aparece un hombre caminando en compañía de su perro.



A solas con un inodoro de oro



En su respuesta a través de un correo electrónico enviado en septiembre a la Casa Blanca, la curadora del museo, Nancy Spector, indicó que en lugar de la obra de arte, los Trump podían disponer a manera de préstamo el inodoro que hasta agosto había sido usado por los visitantes en un baño del museo.



Spector incluyó en su mensaje una fotografía y señaló: "Lamentamos no poder satisfacer su solicitud original, pero albergamos la esperanza de que esta oferta especial sea de su interés". "Es, desde luego, sumamente valioso y algo frágil, pero proporcionaríamos todas las instrucciones para su instalación y cuidado", dijo. Desde la Casa Blanca nunca dieron una respuesta a la oferta.



El inodoro tiene un valor superior al millón de dólares.



El inodoro de oro, titulado "Estados Unidos" y cuyo valor supera el millón de dólares, es una crítica del artista italiano Maurizio Cattelan a los instintos codiciosos de la nación. Se calcula que mientras estuvo en exposición fue utilizado por más de 100.000 visitantes.