Unión Europea condena expulsión del embajador español de Venezuela

La portavoz de Exteriores de la Comisión Europea (CE), Catherine Ray Credito: Captura

26-01-18.-La Unión Europea (UE) condenó este viernes “firmemente” la decisión de Venezuela de declarar persona non grata al embajador español en Caracas, Jesús Silva Fernández, y expresó “plena solidaridad con España”, al tiempo que pidió a las autoridades venezolanas “revertir” la decisión.



“La UE condena firmemente la decisión de las autoridades venezolanas de declarar al embajador español persona non grata. Expresamos plena solidaridad con España y llamamos a revertir la decisión, ya que va contra la necesidad de mantener abiertos los canales diplomáticos”, afirmó la portavoz de Exteriores de la Comisión Europea (CE), Catherine Ray.



Venezuela declaró este jueves persona no grata a Silva Fernández por las “continuas agresiones y recurrentes actos de injerencia” del Gobierno español en los asuntos del país caribeño.