Ministro español de Exteriores: “España responderá con proporcionalidad y reciprocidad a Venezuela”

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, Alfonso Dastis Credito: Archivo

25-01-18.-El ministro español de Exteriores, Alfonso Dastis, dijo hoy que España responderá “con proporcionalidad y reciprocidad a Venezuela”, que este jueves declaró persona no grata al embajador español en Caracas, Jesús Silva Fernández.



El gobierno de Nicolás Maduro emitió esta declaración sobre Silva Fernández por las “continuas agresiones y recurrentes actos de injerencia en los asuntos internos de nuestro país, por parte del Gobierno español”.



“El Gobierno Bolivariano de Venezuela ha decidido declarar persona No Grata al Embajador del Reino de España, Jesús Silva Fernández“, reza el comunicado publicado por el canciller venezolano, Jorge Arreaza.



Aunque en casos como éste la persona declarada no grata debe abandonar el país, el comunicado emitido hoy por Caracas no ordena expresamente la expulsión del embajador Silva ni fija plazos en este sentido.