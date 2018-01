Trump amenaza con suspender ayuda a palestinos por "falta de respeto" al vicepresidente Mike Pence

El presidente de EEUU, Donald Trump Credito: Efe

25-01-18.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este jueves con suspender la ayuda a los palestinos y reprochó a los dirigentes de la Autoridad Nacional Palestina el haber "faltado al respeto" al vicepresidente estadounidense, Mike Pence.



"El dinero está sobre la mesa y nunca lo estuvo", advirtió Trump tras su encuentro en la estación alpina de Davos con el primer ministro de Israel, Benjamín Natanyahu.



De acuerdo con la versión de las declaraciones facilitada a los medios, el presidente estadounidense manifestó que podrían ser retenidos más fondos para los palestinos si sus dirigentes no vuelven a la mesa de negociación y no muestran respeto.



"Le faltaron al respeto a nuestro gran vicepresidente", dijo Trump en referencia a la negativa del presidente palestino, Mahmud Abás, a recibir a Pence durante el viaje que éste realizó recientemente a la región.



Trump reiteró asimismo su deseo de paz y argumentó que, al eliminar la cuestión de Jerusalén -en alusión al anuncio por Estados Unidos de que reconocerá la ciudad como capital de Israel-, se había eliminado un obstáculo.



Añadió, no obstante, que Israel "pagará" por obtener esa concesión por adelantado.



Trump y Netanyahu celebraron este jueves una reunión bilateral en una sala del centro de conferencias donde se celebra la reunión anual del Foro Económico Mundial, ante el que intervendrá mañana viernes el presidente estadounidense.



Al encuentro asistieron, del lado de EEUU, el yerno del presidente y consejero presidencial, Jared Kushner; el secretario de Estado, Rex Tillerson; el asesor presidencial adjunto para comunicaciones estratégicas, Michael Anton, y el consejero de Seguridad Nacional, el teniente general HR McMaster.