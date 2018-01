España cuestiona el llamado a consultas del embajador venezolano

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, Alfonso Dastis Credito: Efe

Davos, enero 25 - El ministro español de Exteriores, Alfonso Dastis, consideró hoy “desproporcionado” que el Gobierno venezolano haya llamado a consultas a su embajador en Madrid, debido, según Caracas, a la “agresión injerencista y colonialista” del Ejecutivo de España.



En la ciudad suiza de Davos, donde Dastis asiste al Foro Económico Mundial, el jefe de la diplomacia española deseó que, tras la llamada a consultas, “el embajador vuelva y sigamos manteniendo las relaciones diplomáticas que son normales entre países que pueden tener diferencias, pero que tienen muchas cosas en común”.



Sobre el clima creado entre España y Venezuela por estas situaciones, Dastis dijo que no es partidario “de elevar el tono de voz” y que hará todo lo posible “para no contribuir al aumento de la tensión” entre las dos naciones.



El ministro español dijo que no ha tratado en Davos la situación en Venezuela de “forma específica” con responsables de otros gobiernos iberoamericanos que asisten al Foro, aunque ese tema está presente en algunos de los coloquios que se están celebrando.