Macri en Rusia: “El fútbol es más difícil que gobernar”

Macri y Putin

Moscú, enero 24 - En plena gira por Europa y tras su encuentro cara a cara con Vladimir Putin, Mauricio Macri dio un reportaje a un canal de TV ruso en el que sostuvo que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es “un dictador” pese a su nueva convocatoria a elecciones, y cuestionó al ex juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, a quien diversos funcionarios macristas le vienen pidiendo la renuncia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También dijo que le resulta más fácil gobernar que jugar al fútbol.



Las definiciones las dio en un reportaje con el canal de TV ruso RT, en donde comparó su rol como dirigente de fútbol con su tarea como presidente y consideró que la segunda era más sencilla.



Sobre el Mundial, dijo: “Espero que esta vez tengamos más suerte que en Brasil. Dios y Messi dirán si podemos o no ganar el Mundial”, sostuvo, para luego asegurar que Lionel Messi es más importante que Diego Maradona.



“Espero venir tres veces este año a Rusia, porque voy a hacerlo con mi hija Antonia que tiene seis años y quiere venir al Mundial; todos los días me habla de eso”, dijo el Presidente, quien no aclaró si se guardará algo de tiempo para gobernar.