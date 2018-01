Gobierno de Donald Trump sigue paralizado por no aprobación de su presupuesto

La sede del Congreso de EEUU Credito: web

Washington, enero 22 - La paralización del Gobierno de Estados Unidos (EEUU) entra este lunes en su tercer día ya que los negociadores del Senado no alcanzaron un acuerdo para reabrir la Administración Trump, cerrada parcialmente durante el fin de semana tras no aprobarse el viernes el presupuesto federal.



Con el objetivo de iniciar las operaciones normales, de manera que miles de empleados federales puedan volver a sus labores, el Senado fijó una votación para las 14H00 hora local (17H00 GMT) de este lunes.



Se someterá a votación un proyecto de ley que permitirá mantener abierta la Administración federal hasta el próximo 8 de febrero, precisó el líder de la mayoría del gobernante Partido Republicano en el Senado, Mitch McConnell.



El Senado no aprobó el viernes los fondos para financiar al Gobierno y abocó al Ejecutivo que preside Donald Trump a un cierre parcial e indefinido, porque los republicanos no alcanzaron un acuerdo sobre la demanda de los demócratas sobre una legislación para dar una solución a los jóvenes indocumentados conocidos como "soñadores".



De acuerdo con el Partido Demócrata, un presupuesto temporal sin una promesa clara de que un alivio migratorio sería negociado en los próximos días tiene remotas posibilidades de ser aprobado.