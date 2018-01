La ONU advierte sobre creciente amenaza neonazi

Nueva York, enero 21 - Los símbolos, el lenguaje y la mentalidad nazis aún están presentes entre los seres humanos y algunos todavía intentan desestimar el daño causado por el Holocausto, dijo el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, que advirtió: "La amenaza neonazi crece en todo el mundo".



Guterres informó que casi 80 años después de la caída del III Reich, existen 65 grupos neonazis en 25 naciones distintas e indicó que las organizaciones anti- odio están rastreando a cientos de agrupaciones supremacistas y pro- nazis.



Dichas agrupaciones cuentan con miles de seguidores en las redes sociales no solo en Europa y Norteamérica sino en todas partes del mundo, dijo el secretario y señaló que el reclutamiento de adeptos al nazismo y la supremacía blanca aumentó en los campus universitarios.



Guterres llama a la unión frente a la normalización del odio



"Debemos permanecer unidos contra la normalización del odio, rechazar a aquellos que no comprenden que a medida que las sociedades se tornan multiétnicas, multireligiosas y multiculturales, la diversidad debe verse como una fuente de riqueza y no de amenaza", enfatizó Guterres que llamó a la humanidad a trabajar unida por construir un mundo multipolar, de respeto y coexistencia.



El secretario, que habló desde una sinagoga en la ciudad de Nueva York, advirtió sobre las manifestaciones pro- Hitler a solo unas horas de Washington. En este sentido, la Liga Antidifamación arrojó que los incidentes antisemitas en los EE.UU. aumentaron en un 76 por ciento en 2017 mientras que en Reino Unido se intensificaron en un 30 por ciento.



Guterres recalcó, en el marco del 80 aniversario de la Noche de los Cristales Rotos, en la que cientos de sinagogas fueron destruidas por los nazis, los intentos de eliminar ese pueblo y llamó a mantenerse alerta frente al antisemitismo y otras formas de odio.



