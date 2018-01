España / La Confederación General del Trabajo (CGT) convoca Huelga General de 24 horas para el 8 de Marzo

20 de enero de 2018.-

La Confederación General del Trabajo (CGT - Confederal), anuncia que convocará una Huelga General de 24 horas, laboral, de consumo y de cuidados para el 8 de marzo, Día Mundial de la Mujer Trabajadora.

CGT realiza un llamamiento a toda la sociedad para que se sume y participe en las movilizaciones que se llevarán a cabo.

CGT considera que la huelga está suficientemente motivada y denuncia, a través de un manifiesto, la mercantilización que explota y esclaviza a las mujeres, la dificultad de estas para acceder al mercado laboral, la precariedad, temporalidad y los horarios incompatibles de los empleos actuales, exige el fin de la brecha salarial, la desigualdad en las pensiones y el acoso sexual en los lugares de trabajo.

CGT ha hecho especial hincapié en la necesidad de acabar de una vez por todas con las violencias machistas, tanto la ejercida por los hombres como por parte de las Instituciones Públicas a través de sus leyes, por entender que estas reproducen actitudes y conductas machistas.

La CGT además pone el acento también en la educación, pilar fundamental de la sociedad, para que desde la misma se reconozca la diversidad de todas las mujeres (lesbianas, bisexuales, transexuales, intersexuales, sin género y queers), siendo urgente que se eduque a niñas y niños en la corresponsabilidad de los cuidados para que no sigan siendo las mujeres las únicas encargadas invisibles de los mismos.

Por último, CGT también reclama que la medicina reconozca y respete los cuerpos de las mujeres dentro de una sanidad pública y de calidad.

Manifiesto 8 de Marzo 2018. Huelga General

CGT convoca Huelga General de 24 horas para el 8 de marzo

8 DE MARZO DE 2018. DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA

SIN NOSOTRAS EL MUNDO NO FUNCIONA

Este 8 de Marzo, la CGT, en coordinación con el Movimiento Feminista, convoca HUELGA GENERAL DE 24 HORAS, LABORAL, DE CONSUMO, DE CUIDADOS sumándonos a la estudiantil. Hacemos un llamamiento a toda la sociedad para que la secunde y participe en cuantas movilizaciones y acciones se lleven a cabo.

Denunciamos la mercantilización que nos explota y esclaviza en la precariedad de nuestras vidas, siendo especialmente cruel en las vidas y discriminación a las mujeres.

Denunciamos que nos dificulten doblemente a las mujeres el acceso al empleo, no queremos más empleo precario, temporal, jornadas parciales y horarios incompatibles con el trabajo de cuidados que se nos imponen. Exigimos que se acabe con la brecha salarial, la desigualdad en las pensiones, el acoso sexual y por razón de sexo en los centros de trabajo.

No pueden continuar las violencias machistas y del mercado que nos tratan como objetos, posesiones del mercado, de los hombres que nos violan, acosan, maltratan y asesinan, que enferman e incapacitan a las mujeres para vivir. Pero también de las instituciones y sus leyes que reproducen actitudes y conductas machistas. Denunciamos las leyes por no garantizar el derecho a que todas las vidas sean sostenidas sin discriminar a ninguna. Exigimos respeto social y que la Iglesia no se siga inmiscuyendo.

Queremos un sistema educativo que reconozca toda nuestra diversidad, como mujeres lesbianas, bisexuales, transexuales, intersexuales, sin género, queers+; Queremos derechos sexuales y reproductivos para todas.

Es preciso que se eduque en la corresponsabilidad de los cuidados tanto a los hombres como a la sociedad. No queremos ni soportamos más seguir siendo las únicas responsables invisibles de los cuidados de las personas dependientes.

Queremos tener una sanidad pública y de calidad que no trate como enfermedades la vida de las mujeres, su menstruación, sus embarazos, su menopausia. Que la medicina de los hombres reconozca y respete nuestros cuerpos y nuestras vidas.

Las mujeres nos declaramos insumisas de las fronteras que sostienen el racismo, los CIE, y las deportaciones de vidas.

Queremos que se nombren y se equipare el valor en todos los trabajos que sostienen nuestras vidas: el trabajo doméstico y de cuidados, en particular, el que realizan las mujeres esclavizadas en el régimen especial de empleadas de hogar; y el trabajo reproductivo, de la vida y de la respuesta social a la precariedad.

Mujeres migrantes, presas, diversas funcionales, de todos los sectores productivos y reproductivos, juntas en los colectivos sociales de clase gritamos:

Sin nosotras no hay ni producción ni reproducción. Queremos parar para parar el mundo.

Como decía Louise Michel en la Comuna de París: "Las mujeres no se preguntaban si una cosa era posible, sino si era útil, y entonces lograban llevarla a cabo".

Huelga para vivir, huelga para cuidarnos.

Únete a la lucha que somos muchas.