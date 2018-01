China: Detenien a un abogado de derechos humanos tras criticar al presidente Xi Jinping

El abogado de Derechos Humanos, Yu Wensheng Credito: AFP

20-01-18.-.-Las autoridades chinas detuvieron a Yu Wensheng, un destacado abogado de derechos humanos, informó a Efe la familia, tan solo unos días después de que le retiraran la licencia para ejercer la abogacía tras publicar una carta criticando al presidente chino, Xi Jinping.



La esposa del abogado, Xu Yan, explicó que la detención se produjo sobre las 6.30 horas (22.30 GMT del jueves), cuando Yu salió de su vivienda de Pekín para llevar a sus hijos al colegio.Los niños regresaron poco después a casa y contaron a su madre que la Policía se había llevado a su padre en medio de un gran dispositivo policial, ya que aseguraron haber visto al menos cuatro coches y una docena de agentes.



Yu empezó a tener problemas con las autoridades tras publicar una carta abierta en la que aseguraba que Xi no era "apto para seguir en la presidencia" por "estar fortaleciendo el control totalitario" en el país asiático.En el escrito, publicado días antes del XIX Congreso del Partido Comunista celebrado el pasado octubre, el abogado pedía una reforma de la formación para lograr una China "con libertad, democracia, derechos humanos y un Estado de derecho".



Tras su detención, Amnistía Internacional (AI) mostró su preocupación por la posibilidad de que el letrado sea acusado de crímenes graves como "incitación a la subversión contra el poder del Estado", un cargo por el que, por ejemplo, el activista y bloguero Wu Gan fue condenado a 8 años de prisión el pasado diciembre."La detención de Yu Wensheng muestra que el Gobierno chino es cada vez menos tolerante con las críticas a los líderes estatales", denunció el investigador de AI Patrick Poon.El pasado lunes, el Buró de Justicia de la capital informó a Yu de la retirada de su licencia para ejercer la abogacía porque supuestamente no trabaja actualmente para ningún bufete.



El mismo Yu explicó entonces que se trataba de un "truco" del Gobierno, ya que tenía constancia de que las autoridades habían presionado a diferentes despachos de abogados para que no le contrataran.Para no crear "problemas" a otros compañeros, Yu decidió iniciar recientemente el procedimiento necesario para crear su propio despacho, pero las autoridades se lo denegaron, añadió. "Lo esperaba porque en los últimos años participé en muchos casos de derechos humanos", confesó el letrado, que ha llevado numerosos casos de disidentes o activistas.



Bajo la presidencia de Xi, que llegó al poder en marzo de 2013, las autoridades chinas han reprimido a algunos de los más prominentes abogados chinos de derechos humanos del país, como Xu Zhiyong, fundador del movimiento "Nuevo Ciudadano", condenado en 2014 a cuatro años de prisión entre las críticas de la comunidad internacional.La organización Human Rights Watch (HRW) denunció a finales de 2017 que China había iniciado una nueva ronda de presiones y amenazas contra bufetes dedicados a la defensa de los derechos humanos.



Por ejemplo, las autoridades investigaron y sometieron a interrogatorios a algunos abogados que ya están "familiarizados con el acoso oficial", según HRW. En 2015, China vivió una de las mayores olas represivas contra abogados de derechos humanos, cuando cientos de letrados fueron detenidos o interrogados, varios de los cuales denunciaron haber sufrido torturas