Rex Tillerson: "La muerte de norcoreanos es un indicio de que la diplomacia estadounidense funciona"

Washington, enero 19 - Los indicios de hambruna y muerte en Corea del Norte son una señal de que la estrategia de la diplomacia estadounidense funciona, dijo el secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, en una charla con la exsecretaria de Estado Condoleezza Rice, este miércoles en una charla que tuvo lugar en la Universidad de Stanford, en California, según informa el Washington Post.



El objetivo de Estados Unidos es no dejar que Pionyang suscite simpatía en todo el mundo debido a las aflicciones causadas por las sanciones. Esta es la inesperada descripción revelada sobre lo que Tillerson aparentemente considera una diplomacia exitosa.



"Los japoneses [...] han recibido más de 100 barcos de pesca norcoreanos que han navegado a la deriva hasta aguas japonesas. Dos tercios de las personas que iban en esas embarcaciones han muerto", dijo Tillerson, citando a la delegación japonesa que asistió a principios de esta semana a una conferencia en Vancouver (Canadá).

El presidente de EE.UU., Donald Trump. Trump: Es "muy posible" que el problema norcoreano no se resuelva pacíficamente



Según Tillerson, la muerte de los pescadores norcoreanos es una buena señal porque estos son enviados debido a la escasez de alimentos que sufre el país asiático: "[Los pescadores] están siendo enviados en pleno invierno a pescar porque hay escasez de alimentos. Y los están enviando a pescar con la cantidad de combustible inadecuada para volver. Así que estamos obteniendo evidencias de que [las sanciones] están empezando a doler".



El diplomático estadounidense asegura que está convencido de que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, frente al hambre y la escasez de combustible, estará dispuesto a negociar con Estados Unidos. Además, cree que la táctica de Pionyang se basará en buscar la simpatía del resto del mundo: "Nuestro manual de estrategia es: 'De acuerdo, vamos a empezar nuestra ofensiva de encanto para que el resto del mundo vea que somos como la gente normal, como todos los demás. Vamos a suscitar un poco de simpatía. Vamos a abrir una brecha entre Corea del Sur y sus aliados'", según palabras de Tillerson.



Asimismo, los surcoreanos han asegurado a Estados Unidos que no se permitirán pensar que los norcoreanos son seres humanos que merezcan simpatía: "Ayer [pasé] mucho tiempo en la discusión grupal escuchando a la ministra de Exteriores de Corea del Sur, Kang [Kyung-wha], que dice que no permitirán que esto suceda", dijo el secretario de Estado estadounidense.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 1904 veces.