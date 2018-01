Ecuador: Rafael Correa llega a Quito haciendo campaña por el NO en la Consulta popular del 4F

Quito, enero 19 - Después de recorrer diferentes provincias de Ecuador, el expresidente Rafael Correa, llegó este jueves a Quito para hacer campaña por el NO a varias preguntas de la consulta popular, prevista el venidero 4 de febrero.



El exmandatario, quien encabezó una desafiliación masiva esta semana del oficialista Movimiento Alianza PAIS, en el cual ostentaba el cargo de presidente vitalicio, fue recibido por sus seguidores y defensores de los logros de la Revolución Ciudadana.



Como en las otras provincias donde ha hecho campaña, Correa sostuvo encuentros con algunos medios de comunicación y estuvo en una caravana por distintos barrios quiteños como Calderón, Carapungo, La Bota y el Comité del Pueblo.



En un video que circula por la red social Twitter, el exjefe de estado llamó a decir NO a las interrogantes dos, tres y seis de la consulta y el referendo, relacionadas con eliminar la reelección indefinida, cesar en sus funciones al Consejo de Participación Ciudadana y derogar la Ley de Plusvalía, respectivamente.



Además de describir la consulta como mañosa, Correa insiste en que la segunda pregunta es una regresión de derechos, la tercera un verdadero golpe de estado, mientras la sexta beneficia a los especuladores y desprotege a los ciudadanos.



'Esta es una lucha cuesta arriba, pero ya hemos visto caer torres más grandes', alertó e instó a no descansar un minuto hasta la victoria del 4 de febrero.



Asimismo, recalcó en la necesidad de decir NO a las preguntas dos, tres y seis y siete veces NO a quien lo considere pertinente.



Para mañana están previstos otros intercambios con prensa radial y televisiva, así como una caravana por los barrios del sur capitalino.



