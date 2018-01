Opositor ruso Alexei Navalni: Putin construye "sistema feudal" basado en clanes familiares

Alexei Navalni Credito: Ansa

18-01-18.- El bloguero ruso Alexei Navalni, una de las principales figuras de la oposición a Vladimir Putin, aseguró que el mandatario ruso "decidió permanecer en el poder con la fórmula del presidente vitalicio y está construyendo un sistema feudal basado en clanes familiares, que ya controlan el 85 por ciento de nuestra economía".



"La actividad política independiente en Rusia implica hoy riesgos pero sigo adelante, no hay alternativa: nosotros luchamos por nuestro derecho a participar en el futuro de Rusia", agregó en entrevista con ANSA.



"El 28 de enero -anunció- saldremos a las calles porque a millones de rusos se les dijo que no cuentan para nada, que los candidatos a las elecciones, sean parlamentarias o presidenciales, son elegidos por el Kremlin".



"No lo aceptaremos nunca. La huelga de las urnas es una táctica política: como ciudadano, marido y padre debo luchar por los derechos de mis conciudadanos. También en el tiempo de la Unión Soviética había disidentes. Pocos, pero había".



"En mi contra se fabricaron casos judiciales ficticios y la Corte de Derechos Humanos de Estrasburgo me dio la razón. A mí se me dijo: 'Tú y los semejantes a ti no podrán participar nunca en el proceso político'. ¿Es aceptable? naturalmente no". "Tenemos el apoyo de millones de personas en las grandes ciudades, así como en las regiones, y mi campaña -que quería mostrar el derecho a participar en las elecciones- fue popular y posible gracias a muchos voluntarios: este apoyo me hace feliz", explicó Navalni.



"Queremos una distribución equitativa de los recursos naturales rusos, la separación entre el poder ejecutivo y el judicial, una limitación de los poderes del presidente: la mía es una postura política que definiría normal". "La estrategia de política exterior de Putin es crear zonas de inestabilidad en todo país europeo", de ahí "su apoyo, oculto o no, a movimientos tanto de extrema derecha como de extrema izquierda".



Sobre la estrategia del presidente ruso, Navalni afirmó que "con mil millones de dólares se crean daños por un billón, con 20 millones gastados en hackers se desestabilizan países occidentales habitualmente estables: estas operaciones ocurrieron, qué tan eficaces son está por demostrarse.



Pero a Putin le gusta que se hable, es parte de la estrategia".



El bloguero se mostró partidario de la Unión Europea: "Sí, se puede decir que me inspiro políticamente en Europa. El modelo estadounidense es único, difícilmente replicable. Los rusos son europeos, lo dice nuestra identidad, y Rusia debería convertirse en un país líder en Europa".



"Esta visión tercera de la ideología putiniana, una Rusia distinta de Europa y Asia, que debe desarrollarse autónomamente, es nociva, además de falsa. Las élites rusas tienen a sus hijos estudiando allí, es todo una cortina de humo para ocultar sus verdaderos intereses".



"Las acciones intervencionistas, como en Siria, hicieron fracasar a la Unión Soviética y harán fracasar también a la Rusia de Putin", advirtió.



Por otra parte, Navalni dijo a ANSA que no siente "un gran apoyo" hacia su figura de parte de Occidente, donde solo cree recibir fallos favorables de la Corte de Derechos Humanos de Estrasburgo.



"Si puedo decirlo, me gustaría que sus tiempos fueran más rápidos... Ellos (el Kremlin, NDR) están convencidos de que hay alguien que llama para dictar la sentencia porque no logran siguiera comprender el principio de independencia de los tribunales", agregó.



"Por lo tanto, yo apelo en Estrasburgo y gano. Pero no lo llamaría apoyo: es lo que es. En cuanto a Putin, no puede sin duda decir que tengo el apoyo de millones de rusos y que no puedo presentarme porque fabricaron casos en mi contra. Por lo tanto agita el fantasma de las conspiraciones occidentales", observó el bloguero. "Durante seis años -recordó Navalni- no pude dejar Rusia porque no se me dio el pasaporte para el exterior. Solo lo hice cuando tuve que ir a Barcelona a operarme un ojo (tras haber sido atacado en el rostro con una sustancia ácida y haber sufrido daños graves, NDR)".



Sus últimas palabras son como dardos: "Como marido, padre y ciudadano no puedo aceptar que un movimiento que tiene millones de partidarios sea excluido de la construcción del futuro de mi país. El consenso de Putin, frente a verdaderos candidatos, créame que se diluye".