Ecuador: Consejo electoral de Ecuador niega registro de nuevo partido de Correa

Rafael Correa.

18 Ene. 2018 - El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador informó este miércoles que negó el registro del nuevo partido del expresidente Rafael Correa, quien en medio de una crisis del oficialismo se desafilió del movimiento que fundó y con el que gobernó una década.



La entidad adujo "incumplimientos legales y reglamentarios" para bloquear, en sesión plenaria el martes, el trámite de inscripción del partido Revolución Ciudadana, el mismo nombre con el que Correa bautizó su proyecto nacionalista de izquierda que aplicó al gobernar entre enero de 2007 y mayo de 2017.



El CNE "niega entrega de clave al sistema informático para recolección de firmas de inscripción y registro del Partido Revolución Ciudadana con ámbito de acción nacional, por incumplimientos legales y reglamentarios", dijo el consejero del CNE Paul Salazar a través de su cuenta en Twitter.



El organismo "resuelve negar entrega de clave del sistema informático al 'Partido Revolución Ciudadana'", confirmó el también consejero Mauricio Tayupanta.



"Ayer el CNE también niega utilizar el nombre 'Revolución Ciudadana', argumentando que es el eslogan de otro 'movimiento político'. Es una atrocidad jurídica más, puesto que no está registrado ni como nombre ni eslogan. ¡Hasta cuándo!", expresó el miércoles Correa por Twitter.



El máximo Tribunal Contencioso Electoral (TCE) reconoció el lunes la directiva del movimiento Alianza País (AP) afín al presidente Lenín Moreno, quien sostiene una pugna de poder con Correa que ha fracturado al oficialismo.



"Podrán quedarse con el nombre, con las sedes, con el casillero de AP, pero las convicciones, el pueblo, la Revolución y el futuro están con nosotros", escribió Correa en Twitter tras desafiliarse el martes del movimiento oficialista, al igual que exfuncionarios y diputados afines.



En las elecciones de 2017, AP logró la mayoría en la Asamblea Nacional con 74 de los 137 curules, pero con la fractura del oficialismo la buen parte del bloque se volcó a respaldar a Moreno.



La asambleísta correísta Gabriela Rivadeneira manifestó el miércoles que "la negativa del CNE para entregar la clave del Partido de la Revolución Ciudadana es una artimaña política para retrasar el proceso (político de Correa). Seguiremos enfocados en la campaña por el 'No'".



Correa regresó hace una semana de Bélgica, donde vive tras dejar la presidencia, para impulsar el "No" en el referéndum del 4 de febrero convocado por Moreno para suprimir la reelección indefinida, con lo que el exmandatario quedará inhabilitado para tratar de volver al poder.