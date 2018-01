(VIDEOS) Ministra de Defensa de la India realizó un vuelo en el caza Sukhoi -30MKI

18 Ene. 2018 - La ministra de Defensa de la India, Nirmala Sitharaman, realizó un vuelo en el caza Su-30MKI de fabricación rusa, informó el departamento militar en un comunicado.



El avión despegó al mediodía desde una base de la Fuerza Aérea de la India situada cerca de la ciudad de Jodhpur, en el estado de Rajastán (noroeste).



Smt @nsitharaman in the cockpit of the Sukhoi-30 MKI, familiarising herself with the fighter aircraft, before taking off for a sortie #RakshaMantrifliesSukhoi pic.twitter.com/uKtIbzOv7J — Raksha Mantri (@DefenceMinIndia) 17 de enero de 2018



Durante el vuelo, que duró 45 minutos, Sitharaman ocupó el segundo asiento (trasero).



"Estoy muy orgullosa y agradecida por haber recibido esta experiencia (…) Fue un vuelo inolvidable", expresó la ministra citada por los medios locales.



Según agregó, el vuelo le permitió entender "cuán alto debe ser el nivel de preparación (del piloto) para reaccionar ante una situación u otra".



En la India, los cazas Su-30MKI se ensamblan en las plantas de la corporación Hindustan Aeronautic Limited (HAL), que ya ensambló para la fecha más de 180 aparatos.



HAL debe producir para 2019 otros 34 cazas y luego se dedicará a su mantenimiento y modernización.



El presidente de la corporación, T. Suvarna Raju, había declarado que HAL continuaría el ensamblaje de los Su-30MKI si recibe el respectivo pedido.