(VIDEO) Muere a los 46 años Dolores O'Riordan, la vocalista de la banda irlandesa de rock The Cranberries

La cantante irlandesa Dolores ORiordan Credito: Web

16-01-18.-La cantante irlandesa Dolores O'Riordan, líder de la banda The Cranberries, ha fallecido este lunes a los 46 años de edad en Londres, anunció su agencia de publicidad en un comunicado.



La nota explica que la artista ha muerto "súbitamente" en la capital del Reino Unido, donde se encontraba efectuando "una breve sesión de grabación".



"La familia está devastada tras conocer la noticia y ha pedido que se respete su privacidad en este momento difícil", indicó el comunicado, que señala que, de momento, "no hay más detalles al respecto".



The Cranberries, con la carismática Dolores a la cabeza, saltó al estrellato internacional a principios de los noventa con temas como "Zombie", "Dreams" o "Linger".



"Zombie" es un tema en tono de protesta que habla sobre el conflicto de Irlanda del Norte