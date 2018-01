Chile: El papa Francisco llega al Palacio de la Moneda

Santiago de Chile, enero 16 - El papa Francisco llegó al palacio de La Moneda, la sede del Ejecutivo, donde se encontrará con las autoridades chilenas y el cuerpo diplomático y se reunirá con la presidenta, Michelle Bachelet, en el su primer acto de su visita a Chile.



Francisco llegó a la plaza de la Constitución a las 8:25 hora local y allí le esperaba la presidenta Bachelet.



“¿Cómo está, pudo descansar?”, le dijo la presidenta al papa Francisco. “Perfecto”, le contestó Jorge Bergoglio.



Después se escucharon los himnos y se pasó revista a la Guardia de Honor, antes de atravesar el patio de los Cañones hasta llegar al patio de los Naranjos donde se desarrollará la ceremonia.



Tras los discursos oficiales de Bachelet y del pontífice, ambos se reunirán en el Salón Azul en un encuentro privado, que durará unos 20 minutos, y después intercambiaran los regalos.



Francisco no se asomará al balcón del palacio de la Moneda, como hizo Juan Pablo II en 1987, cuando estaba en el poder el dictador Augusto Pinochet.



Después de eso, varias fuentes vaticanas explicaron que el papa polaco no sabía que saldría al balcón, que nadie le dijo qué había detrás de esas cortinas y que la situación no fue agradable para Karol Wojtyla.





