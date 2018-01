Declaración de la Plataforma Política Mapuche sobre la venida del Papa Francisco a Chile

4 de enero de 2018.-

En la víspera de la visita del Papa Francisco a Chile, llego a nuestra redacción la siguiente declaración de la Plataforma Política Mapuche sobre la venida del Papa Francisco y donde objetan la presencia del Papa, particularmente su arribo a esta nación porque el lugar elegido dentro del Wallmapu, para hacer su acto es la Base Aérea de la Fach, lugar de detenciones, torturas y muertes durante la Dictadura de Pinochet. A continuación la declaración pública:

Declaración de la Plataforma Política Mapuche sobre la venida del Papa Francisco

1.- La Plataforma Política Mapuche quiere manifestar su opinión frente a la venida del Papa Francisco a estos territorios, teniendo presente que esta visita no aporta nada significativo en las reivindicaciones de la lucha del pueblo mapuche. Es más, esto no pasara de ser un show mediático, impulsado por los capitalistas para crear una cortina de humo, que cubran los temas reales de nuestro pueblo, en conflicto con el estado chileno y los capitalistas que invaden nuestro territorio.

2.- El Papa Francisco llega a estos territorios como máximo representante de una Iglesia que tiene en la actualidad serios problemas con el pueblo mapuche. Partiendo por el lugar elegido dentro del Wallmapu, para hacer su acto: Base Aérea de la Fach, lugar de detenciones, torturas y muertes de muchos hermanos durante la Dictadura. Sumado a estos, en el Lof Rofúe , el Machi Fidel Tranamil ha sido objeto de fuertes represión y desalojos varios, todos solicitados por la Iglesia Católica. La que mantiene tomado un territorio que la comunidad de ese lugar reclama como un territorio perteneciente a ella, la que incluso tiene título de Merced a nombre de la comunidad..

3.- Pero esto no es todo, este es el máximo representante de la misma Iglesia que le da la bendición a los carros blindados que en noviembre de 2015 son entregados a Carabineros para ser usado contra el pueblo mapuche en la novena región. La misma Iglesia que en marzo de 2016 facilitó las dependencias del Colegio Internado Santa Elisa, de la localidad Purulón, comuna de Lanco, administrado por las hermanas Franciscana del sagrado Corazón, para instalar en sus dependencias u n cuartel del GOPE y FFEE de Carabineros, para la represión del pueblo mapuche de los Ríos.

4.- Si este papa no viene a pedir perdón por todos daños causados por la Iglesia Católica, por todas sus responsabilidades en los atropellos a nuestro pueblo, por los más de 500 años que lleva en nuestros territorios, a los que llegó formando parte de un ejército de invasión. Si no viene a hace devolución de los territorios usurpados y que hoy aún están en su poder, entonces No viene a nada importante.

5.- Pese a nuestro escepticismo, el Papa siempre puede hace cambios importantes, si él quiere hacerlo, pero eso está por verse y depende exclusivamente de él.

6.- en lo que respecta a nosotros, nuestra lucha sigue siendo por el Reconocimiento Constitucional de la Nación Mapuche, por avanzar a un estado Plurinacional e Intercultural con todas las Naciones Originarias, por la Autonomía de los Territorios Mapuches, por cambiar la actual Constitución, por una Asamblea Constituyente. Y estas luchas siguen con o sin Papa y a eso seguiremos abocados.

NO A UNA VISITA MEDIÁTICA QUE NADA APORTA.

PLATAFORMA POLÍTICA MAPUCHE.

Santiago, 13 de enero de 2018