Embajador de EEUU en Panamá renuncia porque ya no puede servir más bajo Trump

John Feeley, embajador de EEUU en Panamá Credito: Agencias

13-01-18.-El embajador de EE.UU. en Panamá, John Feeley, ha renunciado debido a que no se siente capaz de servir al presidente Donald Trump, según se desprende de su carta de renuncia, uno de cuyos extractos ha sido publicado por Reuters.



“Como oficial de servicio exterior secundario, firmé un juramento de servir fielmente al presidente y su Administración de una manera apolítica, incluso cuando no estoy de acuerdo con ciertas políticas”, explica Feeley en la carta.



“Mis instructores dejaron en claro que si creía que no podía hacer eso, estaría obligado a renunciar. Ese momento ha llegado”, agrega el diplomático.



Una portavoz del Departamento de Estado confirmó la renuncia de Feeley. “Ha informado a la Casa Blanca, al Departamento de Estado y al Gobierno de Panamá de su decisión de retirarse por motivos personales, a partir del 9 de marzo de este año”, dijo.