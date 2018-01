EEUU: Ex subsecretario de Estado arremete contra Trump

Ex subsecretario de Estado norteamericano Nicholas Burns Credito: Prensa Latina (PL)

13 de enero de 2018.- El ex subsecretario de Estado norteamericano Nicholas Burns arremetió hoy contra las políticas del presidente Donald Trump y su lenguaje ''inconcebiblemente ofensivo''.



Las acciones de Trump son una desviación negativa de 70 años de política exterior estadounidense desarrollada por mandatarios republicanos y demócratas, afirmó el exdiplomático en una entrevista con el diario indio The Hindu.



El actual inquilino de la Casa Blanca debilitó a nuestro país y lo lleva hacia una dirección equivocada, apuntó.



Somos una nación de inmigrantes, es la base existencial de la sociedad norteamericana, pero Trump le dio la espalda a esa visión con su estrategia doméstica, lamentó Burns, quien durante 27 años trabajó en el servicio exterior de su país.



En ese sentido el otrora subsecretario de Estado para Asuntos Políticos resaltó que el gobernante se negó a recibir a refugiados sirios e impuso una prohibición de entrada a los ciudadanos de siete países musulmanes.



También 'nos retiramos del acuerdo climático de París y somos el único país que está fuera de él ahora, aunque Estados Unidos es el segundo mayor emisor de carbono' del mundo, recordó.



Para Burns, el jefe de Estado no es consecuente y ve el mundo casi exclusivamente a través del prisma del comercio y la inversión.



'El problema con este presidente es que incluso cuando está en lo cierto, su exceso verbal es inconcebiblemente ofensivo y erosiona cualquier bien que esté haciendo', estimó.



Para el departamento de Estado el 2017 fue un año doloroso por los despidos de funcionarios y las amenazas de recortes presupuestarios, aunque es alentador observar como demócratas y republicanos enfrentan al Ejecutivo en ese campo, manifestó.