Autoridades encuentran un cuerpo más de la lancha siniestrada en Curazao

Credito: Noticias Curazao

12-01-18.-Un cuerpo sin vida más fue encontrado hoy viernes en horas de la mañana, no muy lejos de donde se encontraron los primeros cuatro, el pasado miércoles luego de que una embarcación venezolana zozobrará en las costas de Curazao.Con esto, la cifra oficial de muertes en este accidente asciende a cinco.



Las labores de búsqueda continúan por parte del Cuerpo Policial y la Guardia Costera. No se descarta que haya más cuerpos por descubrir.



Este último cuerpo, ya en estado de descomposición, corresponde a un caballero, según las autoridades.



Mientras tanto, el vocero del Cuerpo Policial informó que las cuatro víctimas encontradas inicialmente ya han sido identificadas y confirmó que eran de nacionalidad venezolana, pero no es posible dar a conocer los nombres hasta completar los procedimientos regulares. No obstante el vocero afirmó que los nombres ya han sido revelados por algunos medios venezolanos.