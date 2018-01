República Dominicana devuelve a Venezuela grupo de peloteros retenidos en aeropuerto

Credito: AFP

12-01-17.-Las autoridades migratorias de República Dominicana devolvieron a Venezuela a un grupo de 28 prospectos del béisbol que estuvieron retenidos en el aeropuerto tres días, al asegurar que no cumplieron los protocolos para ingresar al país.



Según reseñaron medios locales, los venezolanos llegaron el lunes al Aeropuerto Internacional de Las Américas, al este de Santo Domingo, con el objetivo de participar en una actividad



deportiva entre el 11 y el 14 de enero.



El grupo, en el que había 16 menores de edad, viajó a través de la compañía de béisbol M&V Eligible Travel Team, que denunció en su cuenta de Instagram que los deportistas permanecieron en la terminal en condiciones de hacinamiento.



En un comunicado, la Dirección de Migración explicó que el grupo declaró que llegó a Dominicana a una “excursión”, pero sus inspectores determinaron que “son peloteros y que no traen las condiciones de arraigo para ingresar al país”.



A la intemperie



Los beisbolistas permanecieron en la terminal hasta la noche del miércoles, cuando fueron devueltos a su país en calidad de “no admitidos”, confirmó Migración a la AFP.



La aerolínea en que llegaron a Dominicana, “en vez de llevarlos a un hotel, los dejó en el aeropuerto y tuvimos nosotros que darles todas las atenciones necesarias para garantizar la integridad”, agregó.



Pese a que los venezolanos están exentos de visado para ingresar a Dominicana en calidad de turistas, Migración indicó que los beisbolistas deben tener una visa de deportista, un protocolo que fue establecido en consenso con las Grandes Ligas de Béisbol de Estados Unidos y con las escuelas que operan las diversas organizaciones de grandes ligas.



Migración señaló además que los permisos que traían los menores no estaban apostillados por la Cancillería venezolana.



“Esto se hace con la intención de garantizar la protección y el resguardo de esos peloteros menores que han estado viniendo a la República Dominicana procedentes de Venezuela, de Cuba y de otras nacionalidades”, agregó el comunicado.