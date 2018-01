Putin dice que sabe quién organizó el ataque con drones contra bases rusas en Siria

El presidente de Rusia, Vladimir Putin Credito: Efe

11-01-18.-El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró hoy que sabe quiénes organizaron el intento de atacar con trece aviones no pilotados la base aérea rusa de Hamimim y el puerto de Tartus, ambos en la provincia mediterránea siria de Latakia.



"Sabemos quién son y cuánto han pagado por esta provocación, (...) dirigida a torpedear los acuerdos alcanzados" entre Rusia, Irán y Turquía para el alto el fuego permanente en Siria, dijo Putin en un encuentro con los directores de los principales medios de información escritos y agencias de información rusos.



El presidente ruso agregó que otro objetivo de ese ataque era "destrozar las relaciones (de Rusia) con Turquía e Irán".



"En lo que se refiere en concreto a esos ataques, no hay duda de que fueron bien preparados. Sabemos dónde y cuándo fueron transferidos esos drones, camuflados como aparatos de fabricación doméstica. En realidad se tienen elementos de alta tecnología", denunció el presidente ruso.



El exjefe del Estado mayor de Rusia Víktor Bóndarev acusó a Estados Unidos de haber proporcionado a los terroristas los aviones no pilotados con que intentaron bombardear las dos bases rusas en Siria.



"Estoy de acuerdo con los expertos del Estado Mayor en que los elementos tecnológicos (encontrados en los drones) no pueden fabricarse de forma casera", dijo hoy Putin.



Agregó que los aparatos estaban dotados de sistemas de localización por satélite y de lanzamiento de proyectiles de alta precisión.



Trece aviones no pilotados intentaron atacar en la madrugada del pasado viernes la base aérea Hamimim y el puerto de Tartus.



Siete de esos drones fueron destruidos por los sistemas de defensa antiaérea, mientras que el mando de otros seis fue intervenido por los militares rusos, que lograron hacer aterrizar a tres de ellos y estrellar al resto contra el suelo en una zona segura lejos de las bases.