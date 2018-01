Presumen que eran "ilegales" venezolanos que murieron en accidente de lancha en Curazao

Credito: Archivo

11-01-18.-Familiares de al menos 28 personas que salieron la noche de este martes en una embarcación a Curazao, desde San José de la Costa en el municipio Píritu del estado Falcón, se acercaron hoy al puerto de La Vela en Coro para denunciar la desaparición de los pasajeros, según reseña El Universal.



Por una información publicada en noticias Curazao, se conoció de una embarcación que, debido al fuerte oleaje de las costas de Kraal Tabak en la isla, chocó contra las rocas y se partió a la mitad. Se presume que se trate los tripulantes falconianos desaparecidos.



Las autoridades holandesas lograron recuperar cuatro cuerpos, dos de hombres y dos de mujer, todos muy jóvenes y sin documentación, pero que no han podido ser identificados. Se mantiene un rastreo por las zonas con apoyo de un helicóptero a fin de dar con el paradero de los náufragos.



Ante esta situación las autoridades venezolanas se desplegaron para ubicar más información sobre el paradero de los jóvenes. Gregorio Montaño, director de Protección Civil, detalló que por los familiares se supo de la novedad, aunque no quieren dar mayores detalles, solo que salieron dos embarcaciones con varios jóvenes en busca de empleo en la isla vecina, una llegó y la otra no.



Personas cercanas al caso que no quisieron identificarse, refirieron que se pagan 100 dólares en efectivo para llegar a la isla de esta manera, se sale en la noche, con pasaporte y solo un morral pequeño.