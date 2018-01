Marco Rubio: "Aún si Maduro engaña a la oposición para que haga lobby las sanciones no serán levantadas"

11-01-18._El senador de los Estados Unidos, Marco Rubio, se pronunció este miércoles en relación al diálogo entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro, asegurando que, "aún si Maduro engaña a la oposición para que haga lobby" la administración de Donald Trump "no levantará las sanciones".



Así lo manifestó a través de su cuenta en la red social Twitter donde también demostró su poca fe en el proceso que se adelanta entre ambos sectores políticos, al afirmar que "el régimen tiene una larga historia de atraer a la oposición a negociaciones pero sin que nunca haya progreso y con logros usualmente superficiales".



En esa línea, aseguró que inclusive si se llegan a dar algunos logros durante el proceso de diálogo, "cualquier concesión hecha puede ser fácilmente quitada por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente".



El senador norteamericano afirmó entonces que inclusive si "el régimen engaña a la oposición para que haga lobby", las sanciones que Estados Unidos impuso sobre funcionarios del gobierno de Maduro no serán levantadas y que la única forma en la que esto puede darse es si en Venezuela "se llevan a cabo elecciones libres y justas".



El pronunciamiento Rubio llegan solo horas antes de que se reanude el diálogo entre la oposición venezolana y el gobierno de Nicolás Maduro en República Dominicana. En esta ocasión los representantes de ambos bandos se encontrarán los días 11 y 12 de enero para intentar mediar una salida a la crisis económica, política y social de Venezuela.



First,regime has long history of luring opposition to negotiations but then progress never made & concessions are usually superficial 2/5 — Marco Rubio (@marcorubio) 10 de enero de 2018





Second,any concessions made can be easily taken away later by the illegitimate ANC 3/5 — Marco Rubio (@marcorubio) 10 de enero de 2018





Third U.S. sanctions on #MaduroRegime will not be lifted,even if #Maduro coerces or tricks some in opposition to agree to lobby for it 4/5 — Marco Rubio (@marcorubio) 10 de enero de 2018





The only way U.S. sanctions on corrupt & illegitimate regime would be lifted is if free & fair elections are held in #Venezuela. 5/5 — Marco Rubio (@marcorubio) 10 de enero de 2018