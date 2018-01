Presidente @NicolasMaduro, NO pretenda usar al pueblo colombiano para tapar las enormes falencias de su revolución fracasada. Permita el apoyo humanitario y no deje que su pueblo sufra más por hambre y falta de medicamentos. pic.twitter.com/QkFulET29y — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 11 de enero de 2018

11-01-18.-El presidente Juan Manuel Santos le pidió a su homólogo Nicolás Maduro, que no use a los colombianos para tapar las deficiencias de su Gobierno, en referencia a las declaraciones del mandatario en las que criticó duramente el sistema de salud de Colombia.A través de su cuenta en la red social twitter Santos dijo " Presidente Maduro, no pretenda usar al pueblo colombiano para tapar las enormes falencias de su revolución fracasada”.