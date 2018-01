Siria denuncia doble estándar de Francia respecto a terroristas

Las tropas del Ejército sirio disparan contra terroristas

11 de enero de 2018.- La Cancillería siria acusa a Francia de un enfoque dualista ante Damasco y enfatiza que las Fuerzas Armadas sirias buscan liberar la ciudad de Idlib (noroeste) del grupo terrorista Frente Al-Nusra (aoutoproclamado Frente Fath Al-Sham) y no acabar con los civiles.



Una fuente oficial del Ministerio sirio de Exteriores, citada por la agencia local SANA, ha respondido este jueves a un comunicado en el que la Cancillería gala expresa preocupación por los ataques de las fuerzas sirias contra posiciones terroristas en Idlib y alega que tales ofensivas han acabado con la vida de los civiles.



En su respuesta, Siria niega categóricamente que haya atacado hospitales y civiles, y recuerda que el Frente Al-Nusra, vinculado a Al-Qaeda, es catalogado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como un grupo terrorista, mientras, Francia desconoce lo que ocurre en Idlib.



​“El Frente Al-Nusra no es una de las partes en los acuerdos de Astaná (capital kazaja); por lo tanto, dar cobertura a esta organización terrorista significa apoyarla”, ha enfatizado la fuente siria.



Además, denuncia que París explota los aspectos humanitarios de la lucha antiterrorista con la intención de desviar la opinión pública del fracaso de sus políticas que ha adoptado hacia Damasco.



La nación francesa, que ha experimentado el terrorismo takfíri, que no tiene fronteras y amenaza la paz y la estabilidad de la comunidad internacional, merece que su Gobierno tome posiciones claras respecto a este flagelo, agrega.



El Ejército sirio, respaldado por aviones de guerra rusos, lanzó una ofensiva el pasado 25 de diciembre en Idlib, la última provincia que ha permanecido ocupada por los terroristas y, desde entonces, ha podido liberar decenas de aldeas.



Ante los logros de las fuerzas sirias en Idlib, los cabecillas del Frente Al-Nusra mantuvieron el domingo una reunión urgente sobre las estrategias necesarias para contrarrestar las ofensivas.