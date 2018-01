Colombia: ELN solicita al gobierno no interrumpir proceso de diálogo

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) manifestó este miércoles que ha cumplido con el cese al fuego pactado con el Gobierno de Colombia y pidió no alterar el curso de las negociaciones de paz.



"Los incidentes sucedidos el día de hoy en el oriente colombiano, ocurren en medio de la compleja situación de conflicto que sufre el país; pero pese a ellos, no debe alterarse el curso de las conversaciones, para lograr una salida política del conflicto", manifestó el ELN en su página web.



El pronunciamiento del Ejército de Liberación Nacional tiene lugar, horas después que el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ordenara suspender el proceso de diálogo entre su Gobierno y el ELN, tras aseverar que la decisión se tomó por presuntos ataques del grupo insurgente contra la población civil.



"Ante esta situación, he conversado con el jefe de la delegación (por parte del Gobierno) en Quito, Gustavo Bell, para que se regrese de inmediato para evaluar el futuro del proceso", dijo Santos.



Este miércoles se iba a iniciar en Quito, Ecuador la quinta ronda de diálogo por la paz con el ELN antes del anuncio de Santos, en el que se iba a tratar la extensión del cese al fuego bilateral acordado entre las partes y, si bien había intenciones de hacerlo, no consiguieron llegar a un acuerdo ante esta decisión del Gobierno colombiano.



La decisión del mandatario fue tomada luego de que el Ejército denunciara que el grupo insurgente supuestamente realizara un atentado contra dos tramos del oleoducto Caño Limón-Coveñas en los departamentos colombianos de Arauca y Boyacá.



