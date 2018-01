El FBI no ha encontrado prueba alguna de los supuestos "ataques sónicos" de Cuba hacia diplomáticos de EEUU

La Habana, enero 10 - El FBI no ha encontrado prueba alguna de los supuestos ataques sónicos contra el personal diplomático estadounidense en Cuba, tras meses de investigaciones y cuatro viajes a La Habana, reveló este lunes la agencia AP. La agencia estadounidense tuvo acceso a un informe interino de la División de Operaciones Tecnológicas del FBI, fechado el 4 de junio último, que todavía no se ha hecho público.



"El FBI probó la hipótesis de que ondas audibles, infrasónicas o ultrasónicas pudieran haber sido utilizadas clandestinamente para herir a estadounidenses en Cuba y no encontró evidencia alguna", refiere la AP.



Las conclusiones de los investigadores estadounidenses concuerdan con la del Comité de Expertos cubanos que condujo una exhaustiva investigación sobre los supuestos incidentes, indicada por la máxima dirección del Gobierno.



Desde un inicio, las autoridades cubanas enfatizaron en que jamás se ha permitido ni se permitirá que el territorio nacional sea utilizado para cualquier acción en contra de funcionarios diplomáticos acreditados ni sus familiares, sin excepción.



A pesar de la poca claridad en el caso, Washington tomó medidas unilaterales y retiró a la mayor parte de sus diplomáticos de la Isla, paralizando el procesamiento de visados en La Habana. Asimismo, exigió la retirada de 17 funcionarios cubanos en Estados Unidos.



Según confirmó a la AP el secretario de Estado, Rex Tillerson, todavía no se maneja el regreso del personal estadounidense porque, en su opinión, estarían "exponiéndolos intencionalmente al peligro".



Se espera que se efectúe una audiencia sobre el tema en el Congreso, dirigida por el senador de la Florida, Marco Rubio, quien intenta manipular el caso para desmontar los escasos avances registrados en los vínculos bilaterales.



El también senador republicano, Jeff Flake, aseguró en La Habana el sábado último que no existen motivos para dudar de la posición del Gobierno cubano y añadió que los informes a los que ha tenido acceso carecían de pruebas sobre el involucramiento de las autoridades de la Isla.

