Francia prohíbe la venta de hisopos

09-01--18.-Desde el 1° de enero, los franceses ya no pueden comprar más hisopos de algodón que tengan un palito de plástico. La medida entró en vigor para evitar que estos productos, que no son biodegradables, sigan contaminando los océanos.



Los otorrinolaringólogos desaconsejan utilizar hisopos (esos palitos de plástico con algodón en sus extremidades) para limpiar los conductos auditivos, pero la gente hace oídos sordos. Ahora, en Francia, los médicos encontraron un aliado en las políticas de medio ambiente, que desde el 1° de enero de 2018 prohíben la comercialización de estos productos.



La ley se enmarca en un paquete legislativo para proteger la biodiversidad. Para tener una idea del impacto ambiental de este producto, cada año 1,2 millones de toneladas de hisopos (copitos en Colombia) terminan en las playas o en las cloacas de los franceses.



Estos artículos son particularmente dañinos, ya que no son ni biodegradables ni reciclables, y muchas veces terminan en el retrete.



La prohibición alcanzará de todos modos al resto de los hisopos que no tengan plástico en 2020.



Los médicos recuerdan que estos instrumentos no deben ser utilizados para limpiar el conducto auditivo, en especial el de los bebés. Los médicos desaconsejas igualmente el uso de pulverizadores y subrayan que las orejas se limpian solas, de hecho es el rol del cerumen. Una toalla mojada enrollada alrededor del meñique debería bastar para la higiene de la oreja.