84 de cada 100 dólares de la deuda argentina fueron destinados para financiar la fuga de capitales

8 de enero de 2018.- En los dos primeros años del gobierno de Mauricio Macri, las emisiones de deuda en moneda local y extranjera totalizaron 121.588 millones de dólares. De ese total, El último informe del Observatorio de la Deuda Externa de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (ODE-UMET) estimó que 84 de cada 100 dólares fueron destinados para abastecer la fuga de capitales, financiar la remisión de utilizadas y dividendos de las firmas extranjeras, cubrir la demanda de dólares para turismo y cancelar los vencimientos de deuda.



"El financiamiento externo no fue destinado a inducir cambios sobre la estructura productiva que permitan una mayor generación de divisas a través de la economía real, sino a financiar la fiesta que genera la enorme bicicleta financiera creada por el gobierno nacional. El modelo así presentado no resulta sostenible en el tiempo", sostiene el noveno informe del ODE-UMET al advertir sobre la creciente vulnerabilidad externa asociada al esquema económico vigente donde el endeudamiento externo se convirtió en un atributo permanente, refleja este lunes el portal argentino Página 12.



De los 121.588 millones de deuda, 98.185 millones los emitió el Tesoro Nacional y el resto provincias y empresas. A su vez, del conjunto de la deuda emitida, 85.167 millones son títulos en dólares en poder de acreedores externos.



"Durante 2017 la deuda externa fue el respirador artificial del modelo. Argentina consolidó una posición de fuerte tomador de fondos externos y apareció el déficit comercial que es con la fuga de capitales el agujero negro del proyecto de Cambienos (partido de Macri)", afirmó el rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), Nicolás Trotta.



El Banco Central acumuló una porción de esos dólares en las reservas internacionales pero el grueso fue destinado a cubrir los desequilibrios en la cuenta corriente y la cuenta financiera.



"La fuga de capitales alimentada por la política económica vuelven inviable el funcionamiento de la economía en el mediano plazo. Pero resulta muy serio el emergente de un déficit comercial externo que con crudeza hacen que este modelo no tenga ninguna sustentabilidad y permite afirmar la enorme fragilidad que exhibe", indicó el director del Observatorio de la Deuda Externa (ODE), Arnaldo Bocco.



Argentina esta entre los cinco países más vulnerable por su nivel de endeudamiento, esto de acuerdo con la evaluación de la calificadora de riesgo Standard & Poor's, y que la firma dio a conocer en noviembre del año pasado.



Standard & Poor's ubica en el mismo grupo a Turquía, Pakistán, Egipto y Qatar. La calificadora, una de las tres más influyentes del mundo, ubicó a Argentina en la lista de "países frágiles", muy permisibles a los vendavales económicos que se desaten en las grandes potencias del mundo.



