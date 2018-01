Brasil: Promueven blockchain para procesar peticiones populares ante el congreso

7 Ene. 2018 - Las firmas de apoyo a proyectos de ley en Brasil podrían ser almacenadas y procesadas usando la tecnología de blockchain de Ethereum. Esto significa que los votos a favor de alguna propuesta serían contabilizados de manera segura y el congreso estaría obligado a discutir las peticiones que estén respaldadas por más del 1% del electorado.



La propuesta está liderada por el profesor de Derecho de la Universidad de Brasilia y asesor del Congreso, Ricardo Fernandes Paixão y por Everton Fraga, un programador de la Ethereum Foundation, y fue presentada en DevCon3, la conferencia de programadores Ethereum, en noviembre pasado en Cancún, México.



Con 145 millones de votantes, las peticiones populares en Brasil (proyectos de ley de iniciativa popular) enfrentan la dificultad de recoger y verificar un mínimo de millón y medio de firmas, pues se debe superar el 1% del electorado. Según la ley, si se verifica el apoyo del 1% o más del electorado a un proyecto, éste debe discutirse en el congreso.



Según el investigador asociado al Consejo para Asuntos Hemisféricos, Gabriel Barbosa, hay que bajar el costo de participación para no excluir a la población del proceso político.



En este sentido, la propuesta de Paixão y Fraga contribuye a la eficiencia del proceso de presentación de proyectos de ley que tengan el consenso adecuado.



Al encriptar las firmas, con todos los datos pertinentes de quienes apoyan un proyecto de ley en la red blockchain de Ethereum, no solamente el voto resulta inmodificable, también cada elector puede chequear que su participación ha sido efectivamente registrada y la contabilización se realiza de forma automática, a la vista de todos.



No es la primera vez que los legisladores brasileños muestran interés por las criptomonedas o por la tecnología subyacente. En diciembre pasado una comisión especial de la Cámara de Diputados de Brasil inició un debate público sobre las implicaciones jurídicas del uso de las criptomonedas.



Recientemente el Gobierno venezolano instaló el Observatorio de BlockChain que regirá el funcionamiento de la criptomoneda "El Petro", creada por el presidente Nicolás Maduro para enfrentar el bloqueo financiero contra la nación suramericana.



El sistema blockchain es la principal plataforma de software mundial para activos digitales, es simple y segura para la compra y venta de monedas virtuales.

