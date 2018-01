Expresidente Correa llama a defender principios y luchar contra la oligarquía

Credito: La Radio Del Sur

6 Ene. 2018 - El expresidente Rafael Correa reiteró este sábado que la consulta popular planteada por el mandatario Lenín Moreno, es un golpe a la democracia de Ecuador e insistió en la necesidad de batallar contra oligarquías que buscan quebrantar al pueblo.



“Debemos defender principios y denunciar el mal que se le quiere hacer al pueblo ecuatoriano”, expresó durante una entrevista dada a Radio Capital 105.7, como parte de las actividades de la campaña que lidera por el NO en la consulta popular.



Correa destacó que dicha consulta es planteada por el gobierno nacional, como una “legitimación para demostrar que tienen poder”, aun sabiendo que del contenido era posible trabajar temas en la Asamblea Nacional y por decreto presidencial.



“Nuestros pueblos están luchando contra las oligarquías y los volveremos a vencer”, dijo.



En ese sentido, explicó que las preguntas planteadas por Moreno van más allá de lo político, y que las mismas solo traeran como resultado, que la persecución con los ecuatorianos crezca.



“La pregunta 3 va más allá de lo político, llegará un momento donde será una persecución tan grande que no podré regresar a mi Patria, y los compañeros que están aquí tendrán que enfrentarlo también”, acotó.



Rafael Correa, arribó la madrugada de este viernes a Guayaquil procedente de un vuelo privado desde Bogotá (Colombia) para encabezar la campaña por el NO en la consulta popular y referendo que se celebrará el próximo 4 de febrero en la nación suramericana.

La fuente original de este documento es:

La Radio del Sur (https://laradiodelsur.com.ve/2018/01/exprpesidente-correa-llama-a-defender-principios-y-luchar-contra-la-oligarquia/)