Al menos 200 millones de euros de daños materiales por el temporal en Francia

París, enero 6 - Los daños materiales por el temporal de viento y lluvia esta semana en Francia se han estimado inicialmente en 200 millones de euros, aunque esa cifra podría aumentar dado que once departamentos del centenar que hay en el país seguían hoy en alerta por riesgo de inundaciones.



La Federación Francesa de Empresas de Seguros (FFSA) explicó en un comunicado que las borrascas Carmen y Eleanor, que se han sucedido en los últimos días, han ocasionado “más de 150.000 siniestros, con un costo estimado por ahora en unos 200 millones de euros”.



La FFSA puntualizó que esas cifras podrían “evolucionar” por los riesgos de inundaciones que persisten.



De hecho, el servicio público Météo France mantenía once departamentos, del noreste y del sureste, en alerta amarilla por ese motivo, y pedía a la población que se informara antes de realizar desplazamientos y, sobre todo, que no entrara en cursos de agua, ni a pie ni con vehículos.



Eleanor, que empezó a afectar Francia por la costa atlántica el miércoles, ha causado al menos cinco muertos y cerca de una treintena de heridos, cinco de ellos de gravedad.



Dos personas se encuentran en paradero desconocido, después de haber desaparecido en el contexto del temporal.



Aunque en principio no tiene que ver con el temporal, en París se reanudó hoy la búsqueda de una policía de la brigada fluvial que ayer realizaba un ejercicio de inmersión en el río Sena, a la altura de la catedral de Notre Dame, y no salió a la superficie.



Diferentes ríos están bajo vigilancia por haber salido de su cauce, como el Sena a su paso por la capital y por Ruán, el Ródano y el Saône en Lyon o el Garona en diversas localidades del suroeste.



La tendencia prevista es que el nivel siga subiendo hasta el lunes, y que luego se estabilice.

