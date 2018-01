Ecuador entra en campaña por Referendo y Consulta popular

Quito, enero 6 -Ecuador vive la efervescencia de una campaña de cara a la consulta popular y referendo del próximo 4 de febrero, que impulsa el presidente Lenín Moreno para reformar la Constitución en temas sensibles para el futuro del país.



Las actividades proselitistas comenzaron el 3 de enero y se extenderán hasta el 1 de febrero, con la participación de 40 organizaciones, 16 políticas y 24 sociales, de las cuales solo cuatro promueven la opción del NO.



Siete preguntas conformarán la papeleta, cinco correspondientes al referendo y dos a la consulta.



Los temas sujetos a criterio de la ciudadanía en el referendo son: ampliar sanciones a responsables de actos de corrupción, suprimir el actual Consejo de Participación Ciudadana, eliminar la reelección indefinida, estipular que no prescriban los delitos sexuales contra menores y prohibir la minería en áreas protegidas.



De otro lado, las dos interrogantes de la consulta están relacionadas con derogar la llamada Ley de Plusvalía y reducir el área de explotación petrolera en el Parque del Yasuní.



Las redes sociales se convirtieron en el primer campo de batalla entre quienes respaldan el SÍ y aquellos que están a favor del NO.



Para garantizar la publicidad, el Consejo Nacional Electoral habilitó un fondo total de tres millones 907 mil 979 dólares, exclusivamente destinado a cuñas radiales y televisivas, así como a vallas publicitarias.



Un total de 491 proveedores fueron calificados a escala nacional: 56 medios de prensa escrita, 359 radiales, 58 televisivos y 18 empresas de vallas publicitarias.



La campaña, que arrancó en Quito y Guayaquil, cuenta con la peculiaridad del regreso a Ecuador del expresidente Rafael Correa, quien se propone encabezar la campaña por el NO en al menos tres de las interrogantes.



Correa llegó a la ciudad portuaria de Guayaquil en la madrugada del 5 de enero y fue recibido por cientos de ciudadanos que coreaban su nombre y llevaban pancartas de agradecimiento a su gestión al frente de la Revolución Ciudadana.



Varios asambleístas del oficialista Movimiento Alianza PAIS y afiliados a esa tienda política, identificados como correístas, formaron parte del comité de bienvenida.



Previo a su viaje desde Bélgica, donde reside con su esposa desde julio último, el exjefe de Estado alertó que 'quemaría las suelas de los zapatos' para mostrar la inconstitucionalidad de preguntas como la prohibición de la reelección indefinida, la derogación de la Ley de Plusvalía y la sustitución del actual Consejo de participación Ciudadana.



Un total de 13 millones 26 mil 528 ciudadanos están llamados a votar el 4 de febrero, en un proceso que a juicio de analistas políticos es muy importante para el futuro de esta nación andina.



Una vez más los ojos de América Latina y de otras partes del mundo están puestos en Ecuador, que concurrirá a las urnas por tercera vez en un año, tras realizar una primera vuelta de elecciones generales en febrero de 2017 y balotaje en abril de ese mismo año, y prepararse para la consulta del próximo mes.



