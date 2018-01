Departamento de Estado: "EEUU levantará sanciones a funcionarios venezolanos cuando los militares cumplan con las leyes"

05-01-18.-Heather Nauert, vocera del Departamento de Estado de Estados Unidos, afirmó este viernes a través de su cuenta en la red social twitter que las nuevas sanciones aprobadas por el gobierno estadounidense contra cuatro funcionarios del gobierno venezolano responden a su incumplimiento de las leyes y a que colocan sus intereses personales por encima de los de los ciudadanos.



Nauert afirmó que los funcionarios venezolanos que son parte del gobierno y responsables por la crisis no pueden pretender que sus acciones no lleven a medidas de sanción a nivel internacional.



En este sentido, indicó que si los sancionados están en contra de las medidas, pues deben cumplir las leyes para que las sanciones sean levantadas.



Members of the Venezuelan armed forces who put their own interests above those of their fellow citizens cannot expect immunity from our sanctions and international accountability. #Venezuela https://t.co/8XBcC6MpIS